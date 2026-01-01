Un cierre moderado y arranque cauteloso

El sector automotriz nacional concluye 2025 con un panorama de ventas moderado y un balance catalogado como "difícil", reflejando un crecimiento mínimo derivado de las condiciones económicas del país, la inflación persistente y un consumidor más cauteloso en sus decisiones de compra.

Según estimaciones de cierre, el año terminaría con 1 millón 619 mil 414 unidades vendidas, apenas 2% más que el año anterior. Este avance marginal evidencia que el repunte de la industria continúa lejos de los niveles prepandemia, donde la colocación anual superaba los 1.8 millones de unidades.

¿Cuáles son los desafíos del sector automotriz en 2025?

En el contexto de la región fronteriza, la comercialización de autos se mantuvo sin incrementos relevantes. Con base en el comportamiento reportado por agencias y distribuidores, se prevé un cierre cercano a 22 mil 386 unidades, similar al periodo previo. La zona norte, tradicionalmente dinámica por su actividad comercial y movilidad transfronteriza, no mostró señales de despegue, incluso con el impulso de promociones y esquemas de financiamiento.

Néstor Sánchez Abarca, director de la Asociación Fronteriza de Distribuidores de Automotores, consideró que este año confirmó los desafíos que enfrenta el sector: "Ha sido un año complicado, difícil, pero consideramos que el próximo año no va a haber mucho incremento de ventas por las condiciones actuales del mercado".

Estrategias de financiamiento en el sector automotriz

De cara al 2026, las expectativas se mantienen reservadas. Para mantener el ritmo de colocación, durante 2025 las agencias optaron por fortalecer sus estrategias de financiamiento, ofreciendo plazos largos, planes sin enganche y tasas preferenciales, acciones que podrían replicarse el próximo año con el propósito de sostener la demanda mientras persista la debilidad del consumo interno.

A pesar de las condiciones adversas, el sector se mantuvo estable y evitó una caída mayor, lo cual —según Sánchez— demuestra que todavía existe un mercado activo, aunque más selectivo y concentrado en gamas de acceso y unidades compactas con mejor rendimiento de combustible, reflejo del perfil actual del comprador mexicano.

Crecimiento de ventas en la frontera automotriz

A pesar de los esfuerzos, el sector automotriz en la frontera no logró un crecimiento significativo, lo que resalta la necesidad de nuevas estrategias para atraer a un consumidor cada vez más exigente.