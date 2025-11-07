Esperan repunten ventas por Revolución Méxicana

Comerciantes del mercado Zaragoza mantienen buenas expectativas de ventas para este mes de noviembre, a pesar del trago amargo que les dejó septiembre, donde señalan se registraron las ventas más bajas que pueden recordar en años.

"Últimamente las expectativas no nos han conducido a una realidad; por ejemplo, este 15 de septiembre, que es la mayor venta que hay, esta vez fue la menor venta que se ha registrado desde hace muchos años, no hubo movimiento de gente, tampoco entrada de dinero", destacó Patricio Hernández Polina, asesor de los comerciantes del Mercado Zaragoza.

Sin embargo, confían en que las próximas festividades serán favorables y podrán recuperar un poco de su inversión antes de que concluya el año. "Desde principio de mes, empieza a venir la gente por lo menos a preguntar por distintos tipos de vestuarios, entonces esperemos que ahora esté cuando menos mejor que el mes pasado", indicó Polina.

Concluyó enviando una atenta invitación a la población a que visiten el mercado Zaragoza, un lugar emblemático que se encuentra ubicado en lo que algún día fue el corazón de esta ciudad.



