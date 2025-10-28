Se disparan precios de arreglos florales

Llaman a la población a no perder la tradición de llevar flores a las tumbas donde descansan sus seres queridos, pues ya se avecinan los días en que se rinde homenaje a los fieles difuntos.

“Por lo pronto esperamos que en esta ocasión en los días uno y dos de noviembre, aumenten entre un 20 y 25 % las ventas en el Mercado de la Flor Ernesto Gómez Lira”, dijo Margarita González Uribe, quien es secretaria de la mesa directiva del lugar.

Reconoció que “porque las flores que fuimos a comprar a la Ciudad de México, nos las dieron más caras que la última vez, por ese motivo nosotros tuvimos que incrementar los precios de la mercancía hasta en $20.00 y $30.00, pues de lo contrario si no tomamos esa medida y si vendemos al mismo precio anterior, pues simple y sencillamente los negocios se descapitalizarían”.

¿Cuál es la variedad de flores disponibles?

“Aquí hay precios de ramos de flores, entre rosas, cempasúchil, crisantemo, el terciopelo, entre otras más, además de los arreglos florales y flores artificiales en maceta con costo de $120.00. Una docena de rosas, se vende a $400.00 o $450.00”, añadió.

¿Qué importancia tiene esta tradición?

Tenemos una amplia variedad de flores las que ponemos a disposición de la ciudadanía que desee visitar a sus fieles difuntos en estos días que ya se avecinan y en los que tradicionalmente acude la gente a visitar sus tumbas.

Se espera que las ventas por los días de los Fieles Difuntos, incrementen en un 20 o 25% en esta ocasión”.

NO HAN LLEGADO