Se mantiene estable venta de autos en lotes

Durante agosto, la actividad en los lotes de vehículos del municipio se mantiene estable, sin un aumento notable en las ventas, según explicaron vendedores locales.

"Somos varios los que vendemos autos y, en estos días, se mueve lo que se mueve; a veces en una semana salen varios vehículos, de dos a cuatro", comentó Jose Garcia comerciante de un lote de vehículos de uso. A manera de anécdota, desmintió la creencia de que diciembre siempre resulta ser la temporada alta que muchos creen, pues algunas veces las ventas bajan debido a vacaciones o prioridades de los compradores, por lo tanto indica que cualquier mes puede ser un buen mes de ventas.

En cuanto a las preferencias, predominan los vehículos económicos, especialmente modelos de cuatro cilindros y compactos. "La gente busca lo más económico", explicó el vendedor, señalando que, aunque las calles podrían hacer pensar que las camionetas o pick-ups de grandes dimensiones son más solicitadas, la realidad es que los clientes priorizan costo y rendimiento. Entre los modelos con mayor demanda se encuentran las camionetas tipo Ranger, que rotan rápido en los lotes locales, lo que las convierte en una prioridad.

Por otro lado, los vehículos de lujo, como BMW o Mercedes, son evitados por los comerciantes, debido a que representan un negocio más complicado, principalmente por la dificultad para conseguir refacciones y el bajo volumen de ventas.

Los comerciantes coinciden en que, más que seguir un calendario específico, la comercialización de autos depende de observar la demanda puntual y adaptarse a las necesidades de los compradores.