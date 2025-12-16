Ventas en restaurantes podrían incrementarse

Con la llegada del cierre de año, el sector restaurantero de Reynosa mantiene la expectativa de mejorar sus ingresos, especialmente durante el último mes, cuando las cenas navideñas y el periodo vacacional suelen atraer a un mayor número de comensales.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, las ventas podrían incrementarse entre un 15 y 20 por ciento en estas fechas.

Juan Carlos Gutiérrez Lugo, presidente de Canirac Reynosa, señaló que este repunte sería clave para amortiguar las pérdidas acumuladas a lo largo de un año marcado por constantes altibajos económicos. "Esperamos un aumento aproximado del 15 al 20 por ciento, lo que nos permitiría cerrar el año de mejor manera", afirmó.

El dirigente explicó que, a pesar de no haber alcanzado las ganancias proyectadas para 2025, los restaurantes han continuado operando con cautela, manteniendo sus puertas abiertas y ofreciendo atención constante al público, incluso en un entorno adverso.

Reconoció que el gremio ha enfrentado un periodo complicado, con jornadas favorables y otras difíciles, lo que obligó a los negocios a ajustar su operación para sostener sus finanzas. "Siempre vivimos con días buenos y días malos, pero seguimos dando la cara y atendiendo de forma agradable a quienes nos visitan", expresó.

Finalmente, Gutiérrez Lugo subrayó que la prioridad del sector es concluir el año conservando las fuentes de empleo y la operación de los establecimientos, con la esperanza de que el próximo año presente un panorama económico más favorable.



