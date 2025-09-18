Aumentan su ventas los comercios de la peatonal

Buenas ventas registraron comercios instalados a lo largo y ancho de la calle peatonal Hidalgo en Reynosa tanto por las fiestas patrias así como por el tradicional desfile conmemorativo de la Independencia de México.

"De hecho desde el pasado fin de semana iniciaron las compras de artículos alusivos al mes patrio que es septiembre, de ahí que muchas personas acudieron a los negocios a adquirir lo necesario para festejar tanto en escuelas así como en las propias casas de las familias", dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal, representante del sector comercial en ese sector de la ciudad.

También los restaurantes incrementaron sus ventas ayer 16 de septiembre, lo mismo que un día antes con motivo de la tradicional celebración del Grito de la Independencia de México.

Los casinos en donde se reunieron muchas personas para llevar a cabo eventos alusivos a las fiestas patrias, también tuvieron demanda.

Infinidad de personas demostraron su fervor patrio, luciendo vestimentas con los colores de la bandera mexicana, lo mismo mujeres que hombres en sus distintas edades.