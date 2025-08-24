Dejan las mochilas para el último

A pesar de que agosto avanza y se acerca el regreso a clases, las mochilas en el peatonal del centro aún muestran una baja demanda, mientras que los clientes compran principalmente artículos de papelería.

Lucy Martínez, quien en su local vende mochilas, explicó que, aunque se observa cierta actividad, la mayoría de los compradores se inclina por papelería y otros artículos pequeños.

"La gente está comprando más papelería que mochilas; las mochilas aún no salen mucho", comentó.

Martínez agregó que la venta de mochilas comenzó hace aproximadamente un mes, pero la demanda sigue siendo lenta y va aumentando solo de manera gradual, sin embargo, estima que como parte de nuestra cultura, la gente comience a realizar esas compras hasta el final.

"Como que va agarrando poco a poquito, pero aún no es significativa", afirmó.

Por su parte, Elisa Gutierrez, nueva trabajadora de otro local del mismo peatonal del centro, coincidió en que las ventas de mochilas en su turno han sido bajas, aunque no tiene referencias de años anteriores.

"En mi turno la venta está muy baja, no se si siempre sea así por que yo llevo poquito, pero si esta muy calmado", mencionó Gutierrez.

Los comerciantes esperan que, en los próximos días, conforme se acerque el inicio de clases, la demanda de mochilas aumente, aunque, por ahora siguen siendo los artículos de papelería los que predominan en las compras, desde la perspectiva de las locatarias, las ventas se siguen inclinando más a empresas grandes que a los mismos locales al menos en papelería.