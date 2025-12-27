Repuntan ventas de carne y comestibles

Las ventas por la temporada navideña y de fin de año, han registrado un repunte importante en la Central de Abastos de Reynosa, aunque acompañadas de incrementos en los precios de diversos productos, principalmente perecederos, debido a la alta demanda y a factores climáticos.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de Reynosa, comentó que en estas fechas se ha observado un aumento generalizado en productos cárnicos propios de la temporada, como brisket y cortes finos, así como en cortes utilizados para caldos y menudos, situación que ha generado incrementos de entre 15 y 20 por ciento en comparación con meses anteriores.

En el caso de frutas y verduras, señaló que también se han presentado ajustes al alza; por ejemplo, el jitomate registra precios que oscilan entre 35 y 40 pesos por kilo, dependiendo de la calidad, mientras que algunos cítricos, como el limón, han comenzado a reflejar aumentos, pero en contraste, productos de temporada como la mandarina y la naranja mantienen mayor disponibilidad en el mercado.

"Este mes normalmente se incrementa entre un 20 y un 30 por ciento en algunos giros, en otros giros, por la cuestión de los regalos o cosas de ese tipo, hay incrementos de hasta el 40 o el 50 por ciento, que le digo que son meses en los que se recupera por ahí", dijo.

Entre los productos con mayor demanda destacan los artículos no perecederos, así como electrónicos y artículos para el hogar, en el rubro alimenticio, lo más solicitado son las piernas de cerdo, cortes para asar, carnes para barbacoas y, conforme se acercan las celebraciones de fin de año, insumos para carnes asadas y guisados tradicionales.

González Cavazos indicó que se espera que, una vez concluida la temporada decembrina, los precios comiencen a normalizarse durante el mes de enero, conforme disminuya la demanda y se estabilice el abasto en los distintos productos.

"Si hemos tenido incremento de alrededor del 15 al 20 por ciento en estas fechas, esperamos que en el mes de enero vuelvan otra vez a la normalidad", destacó.



