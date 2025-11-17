No beneficia Buen Fin a los emprendedores

Aunque las ventas no han sido las esperadas hasta el momento pese al Buen Fin, un grupo de emprendedores continúa ofreciendo su variedad de artículos en la plaza principal Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el plan, la idea es permanecer en ese lugar hasta cuando termina la campaña comercial calificada como la más importante a nivel nacional, estatal y municipal.

Una de las comerciantes del lugar confió en que las cosas y las ventas estén mejor. Tenemos variedad de productos, desde pulseras de diferente material, adornos, entre otras cosas mas que son de utilidad.

La gente sí se detiene a ver las cosas que aquí se exhiben, pero algunas si compran y otras no. Otras más se pasan de largo.

Sin embargo, eso no causa desánimo entre quienes estamos aquí esperando que las ventas incrementen de un momento a otro.

Son muchas de las cosas que uno mismo elabora y bueno, somos comerciantes emprendedores que tenemos la confianza de lograr un buen resultado durante nuestra estancia en esta plaza principal Miguel Hidalgo.

Insistieron en que confían en que la población que acudirá en mayor cantidad al centro de la ciudad y a esta plaza pública que es la principal de toda la ciudad y que por tanto esperan más ventas.