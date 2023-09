Sin detonar ventas de ´Independencia´

El Mañana / Staff.- Las ventas de ropa propia de las fiestas patrias no han detonado en el mercado Zaragoza, situación que atribuyen al paro de labores que lleva a cabo el magisterio local.

PEGA INACTIVIDAD EN ESCUELAS

Si no hay actividad en las escuelas, es lógico que no habrá desfile y menos aún si no termina antes del 16 de septiembre el conflicto entre los maestros de planteles oficiales y autoridades de la Secretaría de Educación Pública, dijo Mariano Meléndez, un empleado de uno de los negocios que operan en ese lugar.

Reconoció que sí hay movimiento comercial, pero no el que se esperaba, pues el grueso de las ventas se generan por el desfile tradicional escolar que se realiza en el centro de Reynosa, así como también por los eventos que había por las fiestas patrias en distintas instituciones educativas que operan en muchas colonias.

Ayer, el mercado se vio prácticamente solitario, pero comerciantes del lugar no pierden las esperanzas de que por lo menos en los días subsecuentes puedan tener unas pocas ventas más.

De hecho, se mantienen en bajo nivel porque es poca la gente que visita los locales instalados ahí.

Con la idea de que las cosas serían diferentes esta vez, anticipadamente los comercios se habían abastecido de suficiente mercancía como trajes típicos, sombreros de charro, ropa alusiva a la gesta heroica, entre otras cosas más.