Anticipan la venta de pan de muerto

En pleno agosto, en distintos centros comerciales de Reynosa, ya se encuentra a la venta el tradicional pan de muerto, uno de los alimentos más esperados por las familias mexicanas para finales de octubre y principios de noviembre.

La oferta se presenta en diversas modalidades, desde el clásico espolvoreado con azúcar, hasta versiones rellenas de chocolate, cajeta o crema pastelera.

Los precios van por paquete de 4 piezas, con relleno o sin relleno desde los 99 pesos, aunque los precios varían, dependiendo el comercio.

Desde hace algunos años la demanda se ha adelantado, ya que muchas personas aprovechan para degustar este pan desde meses antes de la celebración del Día de Muertos.