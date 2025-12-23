Repunta venta de tamales

Buena venta es la que esperan tener en esta ocasión quienes se dedican a la venta de tamales en lugares establecidos, porque éste tipo de alimento forma parte de la comida de Noche Buena en muchos hogares de Reynosa.

“Yo en lo personal creo que tener ventas de más de un 20% en relación a otras temporadas del año porque mucha gente acostumbra comprar y consumirlo por las festividades navideñas”, dijo Alexa Carmona Martínez, trabajadora de un negocio con venta de tamales de hoja de maíz.

“De hecho desde ya se está registrando una compra anticipada pues ya han llegado varias personas con ese propósito para asegurar lo que necesitan para la Noche Buena y también para el día de la Navidad, para el recalentado”, siguió diciendo.

“Es esta una de las épocas de mayor venta y confiamos en que para nosotros no sea la excepción y tenemos la confianza en que nuevamente tendremos buenas ventas.

Con tiempo nos hemos venido preparando con todo lo necesario para estar en condiciones de cubrir lo que esperamos sea una creciente demanda de esta clase de comestibles de gran tradición y más en la cena de noche buena, como alimento complementario, porque seguramente en muchos hogares reynosneses, tendrán variedad de comida, como el pollo asado, pavo preparado, entre otros.

DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA COEPRIS REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA EN LOS COMERCIOS

Con el objetivo de garantizar que los alimentos que se consumen durante las celebraciones de fin de año se encuentren en condiciones óptimas, la Coordinación Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) informó que mantiene y refuerza la vigilancia sanitaria en todos los comercios dedicados al manejo, preparación y venta de alimentos.

Su titular en Reynosa Erika Hernandez Estrada señaló que estas acciones no son exclusivas de la temporada decembrina, ya que durante todo el año se realizan operativos de inspección; sin embargo, debido al incremento en la demanda de cenas y productos alimenticios, en estas fechas se han establecido guardias permanentes para intensificar la supervisión y atender cualquier reporte de manera inmediata.

Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de la participación ciudadana, por lo que invitaron a la población a reportar cualquier irregularidad detectada en establecimientos comerciales.

APÚNTELE

Las quejas pueden realizarse a través de la plataforma oficial de Coepris Estatal en Facebook, donde se encuentran disponibles números telefónicos, atención vía WhatsApp y correos electrónicos, así como mediante un escrito libre o acudiendo directamente a las oficinas de la coordinación.

Faltas más comunes que se detectan durante las inspecciones de alimentos: