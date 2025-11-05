Comercializan en ´casa´ la venta de su ganado

Productores de ganado vacuno han logrado buen precio por los becerros en el mercado local de Reynosa, sin necesidad de trasladar a sus animales a ciudad Victoria para comercializarlos a través de las subastas que se llevan a cabo ahí cada 15 días.

"Para nosotros vender un becerro con peso de 200 kilogramos a $92.00 kilo, aquí en esta ciudad, está bien vendido. Es cierto que en la capital del estado, puede venderse un becerro de 160.00 kilos hasta a $108.00 el kilo, pero hay que trasladarlos hasta allá y bueno, seguramente a quienes lleven 100 o más animales, les convenga", dijo Mauro Barrera, presidente de la Asociación Ganadera Ejidal.

"Pero a los pequeños productores que buscan vender 10 o 20 animalitos, pues no les conviene transportarlos hasta allá porque simplemente no nos sale", agregó.

Calificó de buena la medida de realizar las subastas ganaderas en ciudad Victoria, pues estas han servido a los grandes y medianos productores pecuarios para vender sus animales para el mercado nacional tanto becerros así como toros y vacas.

LAS PLATICAS

En relación a las pláticas para de orientación sobre cómo prevenir el gusano barrenador, que ofrece Desarrollo Rural del estado a ejidatarios dedicados a la producción de vacunos, no tenemos conocimiento de que estas hayan llegado ya a las comunidades rurales de Reynosa.

Pero sí hacen falta porque tal vez haya quienes no cuenten aún con la información necesaria y suficiente en relación al tema de esa clase de plaga, terminó diciendo Mauro Barrera.



