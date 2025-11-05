Comercializan en ´casa´ la venta de su ganado

Comercializan en ´casa´ la venta de su ganadoPequeños ganaderos obtienen precios rentables sin depender de subastas estatales, señala el dirigente Mauro Barrera
Productores de ganado vacuno han logrado buen precio por los becerros en el mercado local de Reynosa, sin necesidad de trasladar a sus animales a ciudad Victoria para comercializarlos a través de las subastas que se llevan a cabo ahí cada 15 días.
"Para nosotros vender un becerro con peso de 200 kilogramos a $92.00 kilo, aquí en esta ciudad, está bien vendido. Es cierto que en la capital del estado, puede venderse un becerro de 160.00 kilos hasta a $108.00 el kilo, pero hay que trasladarlos hasta allá y bueno, seguramente a quienes lleven 100 o más animales, les convenga", dijo Mauro Barrera, presidente de la Asociación Ganadera Ejidal.
"Pero a los pequeños productores que buscan vender 10 o 20 animalitos, pues no les conviene transportarlos hasta allá porque simplemente no nos sale", agregó.
Calificó de buena la medida de realizar las subastas ganaderas en ciudad Victoria, pues estas han servido a los grandes y medianos productores pecuarios para vender sus animales para el mercado nacional tanto becerros así como toros y vacas.
LAS PLATICAS
En relación a las pláticas para de orientación sobre cómo prevenir el gusano barrenador, que ofrece Desarrollo Rural del estado a ejidatarios dedicados a la producción de vacunos, no tenemos conocimiento de que estas hayan llegado ya a las comunidades rurales de Reynosa.
Pero sí hacen falta porque tal vez haya quienes no cuenten aún con la información necesaria y suficiente en relación al tema de esa clase de plaga, terminó diciendo Mauro Barrera.