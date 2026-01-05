Hallan en el trabajo una manera de sanar

Un total de mil 800 roscas de Reyes Magos en presentaciones chica, mediana y grande se distribuyen en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Progreso y Matamoros, por parte del grupo Despertar de Drogadictos Anónimos de esta ciudad.

Con el inicio del año, se puso en marcha una de las primeras actividades solidarias de 2026 con la elaboración y venta de las roscas, a fin de recaudar recursos para sostener los programas de rehabilitación dirigidos a personas con problemas de adicciones.

¿Cómo se elaboran las roscas de Reyes en Reynosa?

José Alberto Saucedo Santoyo, secretario del grupo, comentó que la elaboración de roscas forma parte de la terapia ocupacional que se desarrolla para los jóvenes que se encuentran en proceso de rehabilitación.

"Nosotros lo manejamos como una terapia precisamente para los jóvenes que están en el grupo, a ellos les beneficia, ya que muchas personas llegan sin un oficio, la invitación es que puedan apoyarnos en esta venta de roscas que nosotros realizamos, lo hacemos con la finalidad de poder seguir ayudando a más jóvenes con problemas de drogadicción y alcoholismo también", dijo.

Estas actividades permiten brindar capacitación, fomentar el autoempleo y ofrecer herramientas laborales a personas que, en muchos casos, ingresan sin un oficio previo.

Actualmente, el grupo cuenta con 40 integrantes activos.

Acciones del grupo Despertar de Drogadictos Anónimos

Saucedo Santoyo señaló que el proceso de rehabilitación tiene una duración de 3 meses y está dirigido a hombres de entre 18 y 59 años de edad, además, destacó que el grupo recibe el respaldo de empresas y bienhechores, lo que ha permitido fortalecer las labores de atención y reintegración social.

El secretario de la agrupación, hizo el llamado a la comunidad para sumarse a esta iniciativa, ya sea apoyando la venta de roscas o acercando a personas que requieran ayuda, subrayando que el programa es totalmente gratuito y mantiene sus puertas abiertas para quienes buscan una oportunidad de recuperación y cambio de vida.

"Si tienen algún familiar, alguna persona conocida que necesite la ayuda, aquí tenemos las puertas abiertas", recalcó.

Impacto de la venta de roscas en la comunidad

La venta de roscas de Reyes Magos no solo busca recaudar fondos, sino también fortalecer el sentido de comunidad y apoyo entre los ciudadanos, promoviendo la solidaridad y el compromiso social en Reynosa.

