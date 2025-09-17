Bajan ventas en ropa de las fiestas patrias

Bajas ventas se registraron en el vestuario tradicional de las festividades patrias, por debajo de lo esperado.

El impacto del gasto familiar tras el regreso a clases, influyó de manera directa en el comportamiento del consumo durante estas fechas.

"Mucha gente anda gastada por el regreso a clases y se quedaron sin dinero para los festejos patrios, para comprar una playera, una blusa o sombreros", dijo Andrés López, vendedor local

Septiembre suele ser un mes bajo en ventas, por lo que ahora esperan derrama económica de El Buen Fin y de fin de año.

"Cada año vendemos que el moño, que las banderas, que alguna blusa alusiva, pero ahora hubo poca venta", recalcó.