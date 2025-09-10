Retiran a los vendedores de estacionamientos

Por solicitud de cerca de 200 empresas como centros comerciales, tiendas departamentales y de conveniencia en la ciudad de Reynosa, se inició con el retiro de vendedores ambulantes, puestos de comida, así como vendedores de autos, quienes se encontraban utilizando espacios dentro de estacionamientos privados para comercializar sus productos.

Así lo informó Gildardo López Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa, explicó que ya se solicitó apoyo a personal de Inspección y Vigilancia, Seguridad Pública y Guardia Estatal.

"Así es, tocamos varias puertas; la primera fue Inspección y Vigilancia para que nos ayudara a mover a estas personas ambulantes. Dijeron que no podían porque estaban en lugares privados, que alomejor el mismo dueño del lugar les tenía algún contrato, convenio o renta, y bueno, estuvimos investigando con los dueños de los negocios, que son los que nos hicieron la petición, algunos centros comerciales y tiendas de conveniencia de la localidad y bueno, nos dimos al resultado de que no existe ningún contrato ni arrendamiento ni la autorización para estar en los establecimientos o en las áreas privadas", detalló el presidente de la CANACO.

Debido a que se trata propiedad privada, el tema en caso de no llegar a un acuerdo o no contar con una acción positiva por parte de los vendedores ambulantes, se estarían recurriendo al apoyo del Ministerio Público.

López detalló que no existe un arreglo municipal ni con las empresas, "Necesitamos una sanción y un aviso hacia estas personas para que les den una semana o unos días para que puedan retirarse de los estacionamientos donde se encuentran porque estos con propiedad privada".

Al respecto el titular de Seguridad Pública, Giovanni Barrios Moreno indico que se trata de un tema entre particulares, por lo que como autoridad únicamente cuentan con la facultad de informar a los vendedores respecto a la solicitud de las empresas privadas, "A partir de una solicitud que nos hizo las Cámaras de Comercio, por medio formal donde nos solicitaban que iniciáramos una estrategia para remover a los ambulantes en los establecimientos comerciales que tienen ellos que se consideran privados, entonces el primer paso que se hizo, acudió un elemento de vialidad, porque están en la vialidad dentro del comercio, para hacerles la invitación y ponerlos de conocimiento de que las áreas de estacionamiento y los centros comerciales son áreas privadas".



