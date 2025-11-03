El uso de las velas reales sigue causando los siniestros

Debido a que las estadísticas actuales reflejan un alarmante incremento respecto a incendios tanto de negocios como en casa habitación en la ciudad de Reynosa, personal del servicio de emergencias lanzó un atento exhorto a la población a no utilizar velas convencionales dentro de sus domicilios; pide reemplazar estas por velas artificiales, ya que estas disminuyen el riesgo de incendios.

"Estamos haciendo una invitación a toda la ciudadanía, a aquellos que quieran honrar a sus seres queridos a través de un altar, tanto en sus viviendas como en sus comercios, a sustituir velas convencionales por velas artificiales, con la intencionalidad, pues bueno, de disminuir este tipo de incidencia que son los incendios, que fue la mayor incidencia para nosotros en este primer año de gestión, con un total de 2202 incendios atendidos, lo que representa un 28% de los llamados generales que se atendieron en la corporación", expresó Javier Lam, director de PC municipal.

Tan solo en lo que va del año se tiene registro de un total de 360 incendios en casa habitación; así mismo, se informó que durante el mes de noviembre en 2024 se atendieron un total de 25 llamados de este tipo, lo que representa casi un incendio diario, de ahí la importancia de crear conciencia respecto a esta peligrosa práctica.

Cabe destacar que es durante la temporada de invierno próxima a iniciar cuando se atiende el mayor número de emergencias relacionadas con fuego, el cual habitualmente se origina por algún cortocircuito o precisamente debido a un mal manejo de este dentro del domicilio, situaciones que pueden resultar en desenlaces fatales, causando incluso pérdidas humanas.



