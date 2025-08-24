Sufren comerciantes pérdidas por apagones

Vecinos y comerciantes de la colonia Independencia permanecieron sin suministro eléctrico desde la tarde del martes, alrededor de las 3:00 p.m., hasta el viernes acumulando tres días completos sin servicio.

La falla se originó en la calle Emiliano Zapata, luego de que los fuertes vientos registrados provocaran daños en el cableado. El corte afectó a diversos negocios en la esquina con la calle 26 de Noviembre: una papelería, un restaurante y una barbería, además de un consultorio y una tienda de abarrotes en la contra esquina.

Laura Hernández, quien trabaja el restaurante, explicó que tuvo que trasladar los alimentos a su domicilio para evitar pérdidas mayores, aunque se vio obligada a reducir horarios.

"Me tenía que llevar las cosas a mi casa para refrigerarlas. Económicamente sí nos afectó porque cerrábamos temprano y, con el calor, no podíamos tener clientes aquí", comentó.

Hernández señaló además que un extractor de humo de su cocina resultó dañado tras la suspensión del servicio.

En el consultorio, Armando Ríos decidió mantener abiertas sus puertas pese a las condiciones.

"Estuve trabajando con la incomodidad del calor y sin poder usar el equipo de ultrasonido. Afortunadamente no fue requerido en esos días", relató.

Ríos reportó también la pérdida de una impresora y un refrigerador, aunque no pudo precisar si este último se averió a raíz del apagón.

En la barbería de Eduardo Gómez, la actividad se detuvo por completo.

"Sí venía a abrir, pero no podía trabajar sin luz. Hice el reporte a CFE y me dieron el folio D0405815462, pero nunca obtuve respuesta", denunció.

La falta de atención obligó a los vecinos a cooperarse para contratar un servicio particular que restableciera la electricidad, (según relatan) situación que ciudadanos denuncian ya se ha repetido en otras colonias del municipio.

Actualmente, el suministro se mantiene estable, aunque locatarios señalan que antes del apagón eran comunes los bajones de energía, lo que ocasionaba apagones momentáneos en negocios como la barbería de Gómez.

La experiencia, coinciden los afectados, deja en evidencia la vulnerabilidad de los pequeños comercios ante fallas prolongadas y la falta de respuesta oportuna por parte de la Comisión Federal de Electricidad.