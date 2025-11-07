Vecinos tapan los baches con sus propios recursos

Ante la falta de acción de parte del ayuntamiento por cuanto a mejorar las condiciones en que se encuentra la gran mayoría de las calles, hay particulares que se dan a la tarea de tapar baches con recursos propios.

Uno de los casos en que se aprecia el interés de la gente por contar con arterias en mejores condiciones, se presenta en la calle Occidental con Tuxpan en la colonia San Ricardo.

Ahí, uno de los vecinos contrató a un albañil para que cubriera un enorme hoyanco en la carpeta asfáltica para que lo recubriera con cemento.

Se colocó un recipiente para basura, a un costado del tramo donde se realizó el trabajo para evitar que los automovilistas pasaran por encima del cemento fresco.

Es una pena que uno como residente de tal o cual colonia, tenga que hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades municipales, dijo uno de los que viven por la Occidental.

La gran mayoría de las calles, avenidas y bulevares de la ciudad, se encuentran en condiciones deplorables ante la indolencia de las mismas autoridades que debieran llevar a cabo una enérgica campaña de mejoramiento, de mantenimiento, del que no hay en muchas de las calles desde hace varios años y son los automovilistas quienes sufren las consecuencias.

Toda vez que son sus vehículos los que llegan a presentar descomposturas precisamente por el pésimo estado en que están las vías terrestres.



