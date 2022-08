Advierten vecinos de manifestación en CFE

Denuncian la falta de atención para reparar un transformador que no funciona, y por lo que llevan más de cinco días sin luz.

Vecinos de la colonia Praderas de Oriente, en Reynosa, realizarán este fin de semana una protesta en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la falta de atención para reparar un transformador que no funciona, y por lo que llevan más de cinco días sin luz.

Tras múltiples reportes y cansados de que solo se extiendan los tiempos de atención, refieren: "Hemos levantado infinidad de reportes y ya nos contestan de mala gana, porque a cada rato estamos hablando, ayer viernes nos decidimos a ir a pedir la atención directa con el encargado y primero nos dijeron que estaba almorzando, luego que ya se había ido a Monterrey, están jugando con nosotros y las necesidades, en la colonia somos más de 100 familias afectadas, hay niños, adultos mayores, personas que necesitan tratamiento médico".

Los habitantes de la colonia Praderas de Oriente en Reynosa han colocado varios reportes por fallas de luz, pero no se atienden.

Ayer viernes ocurrió el primer acercamiento con el personal de la CFE quien reconoció la necesidad de reparar el transformador que se ubica en la calle Prados del Centro y Prados de Estío. "Lo que está ocurriendo es que llegan a según reparar pero solo acomodan la cuchilla, pero pasa un rato y se sale, tenemos desde el lunes sin luz, sobre todo en las noches, porque ahi ya no van a revisar nada del reporte, no es posible que tengamos que soportar esto cuando somos personas que estamos cumpliendo con los pagos".

En la protesta participarán los afectados, según indican son alrededor de 100 personas, incluyendo adultos mayores y menores de edad, algunos de lo que tienen que recibir tratamiento médico. "El transformador está tirando aceite, así que tiene que repararse, no queremos que sigan acomodando las cuchillas porque no es la solución, cuando hacen eso solo dura 20 minutos, la colonia es Praderas de Oriente y la calle es Prados del Centro y Prados de Estío, sino reparan pronto tendremos que ir a manifestarno--s todos allá afuera de la CFE para hacer presión ya que ayer viernes que fuimos no nos atendieron".