Urgen a Obras Públicas terminar sus ´trabajos´

Vecinos de la colonia Ribereña hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Obras Públicas Municipal para que se brinde un mayor seguimiento a los trabajos de reparación que permanecen inconclusos en distintos puntos del sector. Señalaron que desde hace semanas se observan huecos en el pavimento, tramos de asfalto levantados y zanjas sin rellenar, señalizadas de manera improvisada con trozos de madera y cintas amarillas que se han vuelto parte del paisaje cotidiano.

¿Qué ocurrió?

Uno de los casos más evidentes se localiza en la esquina de Bernabé Sosa y Antonio Rodríguez, donde desde hace más de un mes permanece abierta una obra inconclusa. Habitantes del área relataron que una cuadrilla municipal acudió únicamente para romper el pavimento, pero abandonó el lugar pocos minutos después, dejando montículos de tierra suelta y un hoyo en plena cinta asfáltica.

Los residentes aseguran que situaciones como esta se repiten con frecuencia en la ciudad y que las reparaciones suelen prolongarse durante meses. Además, señalaron que el deterioro temporal de las vialidades no solo complica la circulación vehicular, sino que también representa un riesgo para peatones y automovilistas, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

¿Cuál fue la respuesta de los vecinos?

"No es la primera vez que hacen esto. Llegan, rompen y se van, y uno no sabe cuándo van a regresar. Se necesita que le den seguimiento a las obras de reparación que realizan, no solo en esta zona, sino en toda la ciudad. No es posible que tarden meses para terminar", expresó Lucio Rodríguez, vecino de la colonia.

Los habitantes pidieron a las autoridades municipales que supervisen de manera más estricta a las cuadrillas responsables y que se establezcan tiempos claros para concluir los trabajos, a fin de evitar que las calles queden inutilizables por periodos prolongados.