El peligro acecha en la Guadalupe Victoria

Una fuga constante de aguas negras, además de luminarias descompuestas, son algunas de las problemáticas que reportan vecinos de la calle Cuarta, en la colonia Guadalupe Victoria, de la ciudad de Reynosa.

La fuga de aguas negras se observa que proviene de uno de los domicilios; sin embargo, ya que el flujo de aguas sucias es constante, estas escurren debido al declive de la calle y se estancan sobre la lateral del canal Rodhe, convirtiéndose en una peligrosa trampa para los automovilistas que a diario por ahí transitan.

Reportan que al menos dos luminarias se encuentran sin funcionar en el callejón interior calle Cuarta, colonia Guadalupe Victoria.

"Sí está peligroso porque varios coches se han derrapado, tratan de frenar y el carro se les descontrola; como son aguas negras, pues el pavimento ya está lamoso y resbaloso, no falta que un día se vaya otro carro al canal", así lo declaró Maurilio Pascual, quien reside en la calle Cuarta.

Asimismo, menciona una segunda problemática, la cual corresponde a un par de lámparas que se encuentran sin funcionar en la interior calle cuarta; refiere que fue a raíz de que unas personas intentaran colocar una conexión en el poste que esta dejó de funcionar.

"Ay sí, nos urge que nos pongan esa lámpara, ya que ese callejón tiene unas zanjas en las orillas que nunca vinieron a cerrar, además de que está peligroso en las noches, porque no se ve nada", detalló el afectado.