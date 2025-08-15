Exigen servicio de recolección de basura en colonia Arco Iris

Habitantes de distintos sectores de la ciudad de Reynosa reportan un retraso de al menos una semana respecto a la recolección de basura en sus hogares, tal es el caso de vecinos de la colonia Arco Iris, quienes señalan la falta del servicio.

En las calles se logran apreciar tambos, repletos de basura, algunas familias debido a que tienen que salir a trabajar, se ven en la necesidad de dejarlos afuera de sus domicilios, esto con la esperanza de qué sea recolectada.

"Pues los vecinos que trabajan tienen que dejar sus tambos afuera de su casa, porque imagínese tener toda esa basura amontonada, lo malo es cuando los perros se ponen a regar todo, nosotros tratamos de estar al tanto, pero a veces ya cuando vemos ya hicieron el tiradero", detalló Verónica Camacho, una de las vecinas afectadas.

Señala normalmente la recolección, se realizaba de manera puntual, sin embargo, desde que inició el periodo vacacional, y hasta la fecha empezaron los retrasos, por lo que piden a las autoridades de Servicios Públicos Primarios, presten atención a esta problemática.

"Pues nos afecta porque tenemos la basura, ahí acumulada y quieras o no huele mal, se empiezan a hacer gusanos y ya así se deja muchos días, por más que nosotros la echemos en bolsas, los gatos o perros callejeros la riegan por las noches", expresó la afectada.