Impulsan campañas de vasectomías sin bisturí

Durante este mes de septiembre, el Hospital General de zona número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, realiza una campaña de vasectomías sin bisturí, con el propósito de promover la planificación familiar responsable y brindar a los hombres un método anticonceptivo definitivo, seguro y gratuito.

El IMSS impulsa campaña de vasectomías sin bisturí en el Hospital General de Zona Número 15.

La jornada se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre en el hospital y los interesados pueden acudir al Departamento de Trabajo Social o a la Coordinación de Cirugía de la unidad para obtener mayor información y registrarse.

De acuerdo con el IMSS, la vasectomía es un procedimiento sencillo que no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual ni representa riesgos para la salud del paciente.

Entre las recomendaciones para quienes se sometan a esta cirugía están: tomar un baño y desayuno normal, rasurar previamente la parte anterior del escroto, acudir con ropa interior ajustada y, de ser posible, acompañado.

Tras la intervención, los pacientes deben regresar a su domicilio, mantener reposo y seguir las indicaciones médicas.

El pasado 15 y 16 de septiembre, de igual forma se realizó la jornada de vasectomías sin bisturí, por lo que las autoridades del IMSS, hacen llamado a los afiliados y no derechohabientes para que aprovechen esta oportunidad.

Con esta campaña, se busca ofrecer a los hombres una alternativa segura para planificara la familias.

¿QUÉ ES LA VASECTOMÍA?

La vasectomía es un método anticonceptivo definitivo para el hombre, que se realiza a través de un procedimiento quirúrgico sencillo.

No requiere hospitalización

No afecta el comportamiento sexual