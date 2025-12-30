Registra el IMSS mayor participación de varones en planificación familiar

La Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, ha registrado una respuesta positiva durante este año en el número de vasectomías realizadas, reflejando una mayor participación de los varones en la planificación familiar, sobre todo de las nuevas generaciones.

¿Qué datos se tienen sobre las vasectomías en Reynosa?

Miriam Edith Loredo Amaro, jefa de Trabajo Social de la unidad, comentó que hasta el mes de noviembre iban 200 procedimientos, cifra que continúa en aumento conforme avanza el interés entre los hombres. "Tenemos muy buena respuesta con las vasectomías, cada día más hombres se están haciendo la vasectomía y se realiza sin bisturí que el paciente no tiene ninguna contraindicación, ahora sí como dicen entra caminando sale caminando y es más sencilla que someter a la mujer a alguna cirugía que en este caso es la otb que es de mayor riesgo", dijo.

Y agregó: "Sí estamos viendo que los hombres están ejerciendo su sexualidad con responsabilidad y son más hombres, las nuevas generaciones sí están conscientes de que tener hijos implica muchas situaciones económicas de tiempo, de educar a los hijos, entonces es una responsabilidad compartida".

Detalles sobre el procedimiento de vasectomía sin bisturí

Indicó que la vasectomía que se realiza en la Clínica 33 es sin bisturí, con una duración aproximada de 20 minutos y sin complicaciones mayores, lo que ha contribuido a generar confianza entre los pacientes, procedimiento permite una recuperación rápida y representa una opción más sencilla y de menor riesgo que la intervención quirúrgica a la que se somete la mujer.

La funcionaria explicó que hay información y consejería que se brinda de manera permanente a través del módulo de Planificación Familiar, ubicado en la entrada de la clínica y con horario de atención de 8:00 a 14:00 horas.

Además, el área de Trabajo Social cuenta con personal capacitado para orientar a quienes desean adoptar un método definitivo, siempre en coordinación con su médico familiar.

Impacto de la vasectomía en la planificación familiar masculina

Señaló que las nuevas generaciones de hombres muestran mayor conciencia sobre la responsabilidad compartida en la salud sexual y reproductiva, así como en las implicaciones económicas y familiares de la paternidad. "Va incrementándose el interés entre los varones y también tenemos muchos temas ahí con ellos cuando vamos a las escuelas, cuando vamos a las empresas sobre la vasectomía, hablamos de lo que es la responsabilidad y salen muchos candidatos, de ahí salen muchos candidatos que se anotan para realizarse la vasectomía", recalcó.