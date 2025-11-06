Anuncian campañas de vasectomía sin bisturí

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Unidad de Medicina Familiar Número 33 en Reynosa, anunció la Campaña de Vasectomías sin Bisturí, programada para los días 15 y 16 de noviembre, con el objetivo de promover la salud sexual masculina y la responsabilidad compartida en la planificación familiar.

La vasectomía sin bisturí es un procedimiento sencillo, seguro y altamente efectivo, con una efectividad superior al 99 por ciento.

Marco Antonio Galván García director de la Unidad de Medicina Familiar comentó que esta intervención no requiere hospitalización, no implica molestias, ni representa riesgos para la salud del paciente.

Informó que la campaña va enfocada a los afiliados del IMSS.

El procedimiento tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos, permitiendo una recuperación rápida y el retorno a las actividades cotidianas en poco tiempo, además tiene una efectividad del 99 por ciento.

El IMSS informó que los interesados pueden acudir al Departamento de Trabajo Social o al Módulo de Planificación Familiar de la UMF 33 para registrarse y recibir orientación sobre el proceso previo a la cirugía.

Las autoridades del IMSS reiteraron la importancia de que el hombre o su pareja utilicen un método anticonceptivo de apoyo hasta que el médico confirme, mediante un espermatoconteo, la ausencia de espermatozoides.

Con esta campaña se busca la participación activa de los hombres en la planificación familiar, reforzando la corresponsabilidad en las decisiones sobre salud sexual y reproductiva.

ANTICONCEPTIVO PERMANENTE

La vasectomía no causa alteraciones en el comportamiento sexual, ni disminución del semen, pérdida del orgasmo, cáncer, sobrepeso u obesidad, por el contrario, representa una opción segura, permanente y responsable para los hombres que han decidido concluir su etapa reproductiva.



