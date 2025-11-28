Frena tabú participación en jornada de vasectomía

Hubo poca respuesta por parte del sector varonil, para participar en la Campaña de Vasectomía Sin Bisturí, como medida de planificación familiar, realizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Reynosa.

¿Cuál fue la respuesta de los hombres?

José Antonio Gaona Rodríguez, director del ISSSTE Reynosa, comentó que únicamente se realizaron cerca de 10 vasectomías sin bisturí, una cifra considerada baja para los objetivos planteados, pero como parte de los trabajos desarrollados, se efectuaron además cuatro pláticas. "La realidad que se hicieron muy pocas aproximadamente 10, no tuvimos la respuesta que quisiéramos de parte de la derechohabiencia, pero bueno estamos trabajando en esto, en cuanto a las cuestiones de prevención, a las cuestiones de ofertar los servicios que damos para el bienestar de nuestra derechohabiencia varón, sí tuvimos cuatro pláticas realizadas aquí en el hospital, tuvimos actividades extramuros, en las cuales salimos a algunas dependencias y brindamos ese tipo de servicio sobre todo ofertar los servicios que ofrecemos en el tema", dijo.

¿Qué acciones se están tomando para mejorar la participación?

El director insistió en que se continuará trabajando para que cada vez más hombres participen y dejen a un lado los tabúes. La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado y consiste en una pequeña operación.

Durante este mes de noviembre que está por concluir, diversos hospitales públicos han realizado campañas de vasectomías sin bisturí, a fin de generar conciencia entre los hombres sobre la planificación familiar.