Refuerzan vigilancia por nueva variante de gripa

Ante el anuncio de la llegada a México de una nueva variante de gripa, autoridades médicas han comenzado a reforzar la vigilancia y atención preventiva en la región. La doctora Kimberly González, médico del turno matutino de la Cruz Roja, informó que hasta el momento no se han confirmado casos graves en la ciudad, pero sí se mantiene seguimiento a pacientes con síntomas respiratorios.

La especialista explicó que este nuevo virus corresponde a una variante de la influenza, cuyos síntomas pueden presentarse con mayor intensidad. "Principalmente se manifiesta con fiebre elevada, que puede ir de los 38 a 39 grados, además de escurrimiento nasal, dolor de cabeza y malestar general", detalló.

Señaló que, para descartar complicaciones, es importante realizar pruebas diagnósticas, como la prueba de influenza, y acudir a valoración médica desde los primeros síntomas. Aclaró que este padecimiento no requiere antibióticos, ya que el tratamiento se enfoca en el control de los síntomas mediante medicamentos específicos.

La doctora González recomendó que, si los síntomas no mejoran después del tercer día, es indispensable acudir nuevamente a consulta médica. "Siempre es importante una valoración desde el inicio para determinar el mejor tratamiento para cada paciente", enfatizó.

Respecto a los grupos vulnerables, indicó que niños pequeños y adultos mayores de 60 años representan la población más susceptible. En estos casos, pidió a los familiares vigilar constantemente la temperatura corporal y estar atentos a datos de alarma, como dificultad para respirar o fiebre persistente.



