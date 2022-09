Artistas piden preservación y respeto por obras murales

"La obra es de un artista reynosense que fue inspiración de muchos y que su legado continúa; no se merecía lo que pasó" Obed Calderón, Artista

OBRA

La obra se encontraba sobre una pared del Bulevar Hidalgo y llevaba varios años adornando el paisaje, pero de manera sorpresiva a finales de agosto y sin aviso previo, fue reducida a piedras.

Aunque ya no podrá recuperarse, al ser una gran pérdida para la historia, Obed Calderón, reconocido pintor y muralista, explicó: "Es un pronunciamiento solidario, ya que la obra es de un artista reynosense que fue inspiración de muchos y que su legado continúa, no se merecía lo que paso y hay leyes que protegen las obras que incluso la familia podría reclamar, por lo pronto este mural ya se perdió, pero lo ocurrido puede ser una pauta para que no se repita ya que todo lo que vemos en la ciudad es parte de un patrimonio que debemos cuidar".

Calderón expresó su postura inicialmente en una publicación de redes sociales a la que se sumaron diversos artistas y que sirvió de exhorto también para las autoridades, específicamente las que deben cubrir los aspectos de cultura y artes.

"El Kuaz" falleció en el 2019 en esta ciudad, por lo que todo el gremio lamentó lo ocurrido con su mural. "No podremos tener patrimonio cultual y artístico si como habitantes de Reynosa no cuidamos lo que hay, la pared les puede pertenecer a algunas personas pero la pintura no, hace falta mucha cultura en el tema de la conservación de murales, de pinturas", resaltó.

Los retos a los que se enfrentan los artistas plásticos, muralistas y pintores en Reynosa son constantes, entre ellos, Obed indicó la carencia de un catálogo de obras con el que se pueda conoce cuántas hay en la ciudad.

"No tenemos un catalogo de las obras con medidas, técnicas, autor, ubicación o estado de conservación, a diferencia de otras ciudades del país, tenemos instituciones establecidas que pudieran elaborarlo, el artista tiene que sentir y ver que su trabajo se valora".

Obed Calderon ha contribuido en la creación de diversas piezas de arte y murales en la ciudad, por lo que invitó a la comunidad que esta interesada a unirse a través de las redes sociales con el usuario obedpintor, y su pagina web obedcalderon.com.