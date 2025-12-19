Protestan empleados del ITEA por retraso en vales de fin de año

Trabajadores del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos en Reynosa, se manifestaron para exigir la entrega de los vales de despensa de fin de año, una prestación sindical que, aseguran, no les ha sido otorgada en tiempo y forma.

¿Por qué se manifiestan los trabajadores del ITEA?

Julio César Durán Rodríguez, dirigente local del SNTEA, explicó que la protesta se realiza debido a que este beneficio ya fue entregado a otros organismos afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado a nivel nacional, mientras que el personal del ITEA local continúa en espera.

Detalles sobre la entrega de vales de despensa

Los vales de despensa representan un monto aproximado de entre 14 mil y 15 mil pesos por trabajador, recurso que debía entregarse antes del cierre del año.