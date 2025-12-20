Estallan por vales atrasados

Trabajadores del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos en Reynosa, se manifestaron para exigir la entrega de los vales de despensa de fin de año, una prestación sindical que, aseguran, no les ha sido otorgada en tiempo y forma.

Julio César Durán Rodríguez, técnico docente y dirigente local del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación para Adultos (SNTEA), explicó que la protesta se realiza debido a que este beneficio ya fue entregado a otros organismos afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado a nivel nacional, mientras que el personal del ITEA local continúa en espera.

Señaló que la manifestación se llevó a cabo después del horario laboral, como una forma de ejercer su derecho a la protesta sin afectar las actividades institucionales, ante lo que consideran un trato desigual e injusto hacia los trabajadores del instituto.

Durán Rodríguez detalló que los vales de despensa representan un monto aproximado de entre 14 mil y 15 mil pesos por trabajador, recurso que debía entregarse antes del cierre del año y que resulta fundamental para las finanzas familiares en esta temporada.

Con cartulinas estuvieron manifestándose.

"Por eso estamos manifestándonos, es un derecho que ya lo tenemos desde hace tiempo, entonces se me hace injusto que otros organismos ya se los hayan dado y nosotros estemos todavía en espera de que si lo van a dar o no, pero es una presentación obligatoria", dijo.

El representante sindical, expuso que existe una falta de claridad sobre la responsabilidad del retraso, ya que, según se les informó, la autoridad sindical realizó el trámite en tiempo y forma.

No sé, se echan la pelotita entre ellos unos a otros, la secretaria general del sindicato de la Sección 28 del SNTEA fue a hablar con la autoridad y dijo que ellos hicieron según el trámite en tiempo y forma". Julio César Durán Rodríguez dirigente local del SNTEA

En Puebla, la misma situación se presenta, ya que los trabajadores también colocaron lonas de inconformidad.



