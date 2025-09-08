Aplican 20 mil vacunas a niños, adultos y adolescentes

Alrededor de 20 mil vacunas se han aplicado contra distintas enfermedades y en personas de diferente edad, destacando la demanda de las dosis contra el sarampión y rubeola .

"Estamos teniendo una buena respuesta por parte de la ciudadanía en general y eso nos alienta para continuar adelante con esta actividad que va encaminada a proteger a niñas, niños, adolescentes y adultos contra diversos padecimientos", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de la Jurisdicción Sanitaria IV en Reynosa.

En cuanto a la vacuna contra el sarampión se viene aplicando hasta en personas de 49 años de edad. La hepatitis, se aplica a personas de 40 años hacia abajo.

La vacunación la estamos llevando a cabo casa por casa en diferentes sectores de la ciudad, pero también estamos visitando escuelas desde jardines de niños y primarias.

También guarderías que operan a nivel municipal, se están visitando, todo ello con el fin de proteger la salud de todas las personas así como además para completar esquemas, pues habrá gente que por tal o cual motivo no recibió una dosis en contra de tal o cual enfermedad, pero a la que se está atendiendo en la medida en que las vayamos detectando, concluyó Iliana Villarreal, titular jurisdiccional.

Llamó a madres y padres de familia a acudir al centro de Salud más cercano a su domicilio para solicitar las vacunas que les hagan falta a sus hijos o a ellos mismos.



