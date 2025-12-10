Realizan jornadas de vacunación invernal

Con el objetivo de fortalecer la protección de la población ante la temporada invernal, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa, realizan jornadas de vacunación en distintos puntos de la ciudad, acercando los servicios preventivos a estudiantes y trabajadores.

¿Qué vacunas se están aplicando en Reynosa?

Recientemente se realizó una brigada en una universidad y en una maquiladora ubicada en el Parque Villa Florida, donde se aplicaron dosis contra influenza, covid-19 y neumococo, como parte de las acciones para reducir riesgos de enfermedades respiratorias durante el invierno.

En un jardín de niños, se pusieron dosis contra la influenza, covid y neumococo, además se completaron esquemas con vacunas contra la hepatitis y tétanos, así como se facilitó el acceso a la cartilla de vacunación.

Acciones de la Jurisdicción Sanitaria en Reynosa

"Gracias a la comunidad escolar por participar e invitamos a las familias a que lleven a sus hijos a vacunar, a completar esquemas y ponerse las vacunas de temporada", dijo Ileana Villarreal Cantú, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4 en Reynosa.

Autoridades del sector salud destacaron la importancia de mantener esquemas de vacunación completos, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas.

Importancia de la vacunación en la temporada invernal

Los cambios de temperatura ya están a la orden del día, por lo que es urgente proteger a los adultos mayores y menores de edad que son los más propensos a enfermarse.