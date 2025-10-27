Arranca vacunación invernal

Llaman a protegerse contra las enfermedades respiratorias de esta temporada, aplicándose vacunas contra la influenza estacional, neumococo y Covid-19.

El Sector Salud Tamaulipas dio inicio a esta campaña de vacunación para la Temporada Invernal el 13 de octubre a nivel nacional y concluye el 3 de abril de 2026 y está enfocada a proteger a la población más vulnerable.

¿Qué dosis están disponibles?

Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa, comentó que se cuenta con 11 mil dosis contra la influenza, 5 mil contra el neumococo y 2 mil contra el Covid-19. Destacó que en el caso de la dosis contra Covid-19, cuentan con Moderna y terminando tendrán la Pfizer.

Se aplicarán las dosis a las niñas y niños de 6 meses a 4 años 11 meses contra influenza estacional y con alguna comorbilidad de riesgo, personas de 5 a 59 años con comorbilidades de riesgo, personas embarazadas, personal de salud y adultos mayores de 60 años y más.

La vacuna contra neumococo está destinada a personas de 60 años y más y quienes presentan comorbilidades de riesgo.

¿Dónde se pueden aplicar las vacunas?

Se invita a las familias a llevar a los menores de edad y abuelitos a las unidades de salud, puestos fijos y semifijos, módulos de vacunación y en el centro de salud rector en la colonia Rodríguez.

Durante la temporada invernal, las enfermedades respiratorias que incrementan afectan a los ciudadanos más vulnerables, por lo que es importante vacunarse.

EL OBJETIVO:

En todo el estado se busca aplican 600 mil dosis de vacunas.

En Reynosa: