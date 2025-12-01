Nuevo hito en vacunación

Con un total de 23,530 vacunas aplicadas hasta el 29 de noviembre de 2025, Reynosa alcanzó un récord en la campaña contra la influenza estacional, impulsada por brigadas móviles de Salud Bienestar que han recorrido maquiladoras, escuelas y centros comerciales para ampliar la cobertura de protección en la población.

"La vacunación la estamos llevando a fuentes de empleo -maquiladoras-, también a escuelas de distinto nivel, pero también hemos llevado a cabo campañas en centros comerciales como el Puerta Grande, entre otros lugares más", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de la dependencia.

Precisamente el día de hoy viernes, acudimos a las instalaciones del ITACE (Instituto Tamaulipeco para la Capacitación y el Empleo) ubicado en la colonia Cumbres, donde se aplicaron 530 dosis a igual número de estudiantes.

Para el próximo lunes se visitará la Universidad Miguel Alemán con ese mismo propósito. Posteriormente programaremos más visitas a otros centros educacionales de la ciudad.

Aseguró Villarreal Cantú que cuentan con suficiente existencia de vacunas para aplicarlas a quienes deseen protegerse contra la influenza, pero también contra el Covid-19 y Neumococo.

"Afortunadamente hemos encontrado una muy buena respuesta al llamado que se ha hecho a la población para que acuda a solicitar su respectiva vacuna en aras de proteger su salud", expuso la funcionaria.

La idea del programa es el de abarcar el mayor número posible de ciudadanos y en ello estamos trabajando para lograr las metas que nos hemos trazado.

INVITACIÓN

Villarreal Cantú reiteró la invitación a la población para que acuda a las unidades de Salud que operan durante toda la semana y días festivos, para que acudan a pedir les vacunen contra males propios de la época invernal.

EN NÚMEROS

23,530 Vacunas aplicadas.

530 Dosis solamente el viernes en el ITACE.

3 Tipos de vacunas disponibles: Influenza estacional, Covid-19.

Cobertura: Maquiladoras, escuelas de distintos niveles y centros comerciales (como Puerta Grande).