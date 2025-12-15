Vacunarse, clave para enfrentar el invierno

Ante los cambios bruscos en la temperatura como parte de esta temporada invernal, autoridades de Salud hacen un llamado a la población de Reynosa, para acudir a vacunarse contra influenza, Covid y neumococo, como medida fundamental para prevenir complicaciones, especialmente en grupos vulnerables.

Ileana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4, comentó que es importante contar con el esquema completo de vacunación, al señalar que estas acciones permiten reducir riesgos de hospitalización y proteger la salud.

La funcionaria de la salud, destacó que las bajas temperaturas favorecen la propagación de virus respiratorios, por lo que insistió en no bajar la guardia y acudir oportunamente a los módulos de vacunación disponibles en unidades de salud.

Además de la vacunación, Villarreal Cantú emitió una serie de recomendaciones preventivas para esta época del año, entre ellas abrigarse adecuadamente antes de salir de casa, sobre todo durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Asimismo, exhortó a la población a mantener una adecuada hidratación, consumir abundantes líquidos y fortalecer hábitos de higiene, como el lavado frecuente de manos, para disminuir la transmisión de enfermedades.

"Hay que cuidar mucho a los adultos mayores y menores de edad, las personas más vulnerables", dijo

PROTÉJASE

Vacunarse contra influenza, Covid y neumococo.

Abrigarse bien, especialmente por la mañana y noche.

Mantener una buena hidratación.

Lavarse las manos con frecuencia.



