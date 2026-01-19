Reiteran llamado para vacunarse contra gripa

Las autoridades de salud reforzaron el llamado a la población para acudir a aplicarse la vacuna contra la influenza, neumococo y covid-19, como una de las principales medidas de prevención durante la temporada invernal, periodo en el que se incrementan las enfermedades respiratorias.

HAY VACUNAS DE LUNES A DOMINGO

Iliana Villarreal Cantú, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 4 comentó que las unidades de salud ubicadas en diversos sectores de la ciudad, cuentan con disponibilidad del biológico y que la vacunación se ofrece de lunes a domingo, con el objetivo de facilitar el acceso a la población.

Las vacunas son gratuitas y la campaña de vacunación de esta temporada invernal, busca reducir complicaciones derivadas derivadas de las diversas enfermedades.

"Las recomendaciones son abrigarse bien antes de salir, tomar abundantes líquidos y ponerse el esquema completo de vacunación de temporada invernal", dijo.

Exhortó a la ciudadanía a acudir al centro de salud más cercano, llevar su cartilla de vacunación y mantener las medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos y la atención médica oportuna ante síntomas respiratorios.

Actualmente se está en plena temporada invernal, incluso enero y febrero, son los meses comúnmente más fríos del año, donde el termómetro baja aún más, lo que genera cambios bruscos en la temperatura y con ello incremento de las enfermedades.



