Anuncian primer brigada médica y de vacunación

Anuncian primera brigada médica 2026 y tendrá lugar el sábado 17 de enero en el Módulo Deportivo de la colonia Humberto Valdés Richaud.

"Las acciones iniciarán a las 10:00 y concluirán a las 13:00 horas. Se ofrecerán servicios de consulta médica y dental así como vacunación para toda la familia y vacunación tanto para perros y gatos para prevenir la rabia", dijo Iliana Villarreal Cantú, directora de Salud Bienestar Reynosa.

"Estamos haciéndole una invitación cordial a los habitantes tanto de la colonia Valdés Richaud así como a los asentamientos humanos aledaños para que nos acompañen en esta primer brigada médica y de vacunación 2026", indicó.

Contaremos con suficiente personal médico y de enfermería así como también suficientes dosis para aplicarlas tanto a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con lo que estaremos previniendo enfermedades propias de la época como la influenza, COVID, neumococo pero también se protegerá contra el sarampión y otros padecimientos más.

La funcionaria expresó su confianza en que asistirá al lugar una importante cantidad de personas que buscarán protegerse contra las distintas enfermedades pero también para recibir una consulta médica y dental.

¿Qué servicios ofrecerá la brigada médica 2026?

También se espera lleve la gente a sus mascotas para inmunizarlas contra la hidrofobia.