Inauguran la Semana de Salud el 10 de septiembre

Anuncian autoridades de Salud en Reynosa que la Semana Nacional de Salud Pública será inaugurada en un acto a celebrarse en la Universidad Miguel Alemán el 10 de septiembre a las 10:00 Horas.

La actividad iniciará el día seis y concluirá el 13 de septiembre del 2025, informó Iliana Villarreal Cantú, jefa en la Jurisdicción Sanitaria IV.

A lo largo de esa semana se realizarán acciones de salud diversas en bien de la ciudadanía en general, entre ellas las labores de vacunación para prevenir el sarampión, difteria, tosferina, tétanos, entre otros males más.

Ya todo se encuentra listo para dar comienzo a los trabajos en marcados en la Segunda Semana Nacional de Salud Pública y sólo se espera el día y la hora para poner en marcha las labores que han sido programadas con antelación.

Ferias de la Salud y servicios comunitarios, talleres educativos, detección oportuna de enfermedades y tamizajes, acciones de salud en escuelas, sitios de trabajo y espacios públicos, son los diferentes ejes que tendrá la cruzada en cuestión.