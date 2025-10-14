Inicia campaña de vacunación

La campaña de vacunación para la temporada invernal 2025-2026 ya inició en Reynosa y autoridades de Salud a nivel local invitan a la población a aprovechar esta cruzada para lograr una triple protección en una sola visita.

"La gente podrá vacunarse contra la influenza estacional pero también contra el COVID-19 y el Neumococo", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV.

Las vacunas son seguras y gratuitas y deberán vacunarse niñas y niños de 6 a 59 meses de nacidos así como personas de 60 años o más, lo mismo que embarazadas, personas con alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, asma, obesidad, personas que viven con VIH, entre otros males más.

De igual manera, el personal que labora para el sector Salud podrá solicitar su dosis correspondiente contra las tres enfermedades ya señaladas.

Cabe hacer notar que niñas y niños de seis a cuatro años pueden ser vacunados contra la influenza estacional y a partir de los cinco años, contra el Covid-19.

LA META

La meta es inmunizar a 68 mil personas a lo largo del tiempo que dure la campaña, misma que tentativamente podría concluir el último día de diciembre. Tan sólo en una sola semana, se estima podrán vacunar a 8,000 ciudadanos.

La cruzada inició el lunes 12 de octubre y ya una buena cantidad de gente de distintas edades acudió a solicitar su vacuna a las unidades de Salud.