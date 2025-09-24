Intensifican vacunación por casos de sarampión

Ante el aumento de casos de sarampión en el país, Tamaulipas sigue fortaleciendo la vacunación contra el sarampión y como parte de la Semana Nacional de Salud Pública 2025 se aplicaron 8 mil 652 dosis contra la enfermedad.

Recientemente, la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que, en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, realizada del 6 al 13 de septiembre en toda la República mexicana, se aplicaron 385 mil 955 dosis contra sarampión.

AUMENTAN CASOS

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, México registra 4 mil 553 casos de sarampión y 19 defunciones, ocupando el segundo lugar de la enfermedad.

Hasta el 12 de septiembre de este año, se confirmaron 11 mil 313 casos y 23 defunciones en diez países de la región, un incremento de 31 veces respecto a los 358 casos reportados en el mismo período de 2024, de acuerdo a la actualización epidemiológica de la OPS.

Los brotes han afectado principalmente a comunidades con baja cobertura vacunal o resistencia a la vacunación, siendo los niños menores de 1 año los más afectados -6.6 casos por 100.000 habitantes-, seguidos por los niños de 1 a 4 años.

En más del 71 por ciento de los casos confirmados, los afectados no estaban vacunados, y en otro 18 por ciento no se contaba con información vacunal.

EL SARAMPIÓN ES PREVENIBLE

El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes destacó la OPS.

EL PROTOCOLO

La Organización Panamericana de la Salud llama a vacunar inmediatamente a todos los contactos de casos confirmados o sospechosos hasta los 39 años, idealmente dentro de las primeras 72 horas, intensificar las campañas de vacunación en zonas con brotes o riesgo de propagación, y administrar vitamina A a los casos confirmados para reducir el riesgo de complicaciones.

Además pidió fortalecer la vigilancia en zonas de alto riesgo, fronterizas y con silencio epidemiológico, complementando con búsquedas activas de casos y vacunar a viajeros internacionales sin historia vacunal, incluyendo niños de 6 a 11 meses como medida excepcional, al menos 10 días antes de visitar zonas con transmisión activa.



