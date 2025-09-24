Reynosa

Intensifican vacunación por casos de sarampión

Hasta el momento se han aplicado más de 8 mil dosis durante la Semana Nacional de Salud
  • Por: Nubia Rivera Juárez
  • 24 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Intensifican vacunación por casos de sarampión

Aumentan casos de sarampión en México, ya van 19 fallecimientos.

Ante el aumento de casos de sarampión en el país, Tamaulipas sigue fortaleciendo la vacunación contra el sarampión y como parte de la Semana Nacional de Salud Pública 2025 se aplicaron 8 mil 652 dosis contra la enfermedad.

Recientemente, la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que, en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, realizada del 6 al 13 de septiembre en toda la República mexicana, se aplicaron 385 mil 955 dosis contra sarampión.

AUMENTAN CASOS

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, México registra 4 mil 553 casos de sarampión y 19 defunciones, ocupando el segundo lugar de la enfermedad.

Hasta el 12 de septiembre de este año, se confirmaron 11 mil 313 casos y 23 defunciones en diez países de la región, un incremento de 31 veces respecto a los 358 casos reportados en el mismo período de 2024, de acuerdo a la actualización epidemiológica de la OPS.

Los brotes han afectado principalmente a comunidades con baja cobertura vacunal o resistencia a la vacunación, siendo los niños menores de 1 año los más afectados -6.6 casos por 100.000 habitantes-, seguidos por los niños de 1 a 4 años.

En más del 71 por ciento de los casos confirmados, los afectados no estaban vacunados, y en otro 18 por ciento no se contaba con información vacunal.

EL SARAMPIÓN ES PREVENIBLE

El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes destacó la OPS.

EL PROTOCOLO

La Organización Panamericana de la Salud llama a vacunar inmediatamente a todos los contactos de casos confirmados o sospechosos hasta los 39 años, idealmente dentro de las primeras 72 horas, intensificar las campañas de vacunación en zonas con brotes o riesgo de propagación, y administrar vitamina A a los casos confirmados para reducir el riesgo de complicaciones.

Además pidió fortalecer la vigilancia en zonas de alto riesgo, fronterizas y con silencio epidemiológico, complementando con búsquedas activas de casos y vacunar a viajeros internacionales sin historia vacunal, incluyendo niños de 6 a 11 meses como medida excepcional, al menos 10 días antes de visitar zonas con transmisión activa.


EL MAÑANA RECOMIENDA