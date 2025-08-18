Intensifican vacunación masiva en Seguro Social

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, continuan con la campaña intensiva de vacunación "En la Línea de Vida".

Personal de la Unidad de Medicina Familiar Número 33 aplica diversas dosis a la población en general.

Se atiende tanto entre semana y los fines de semana, para abarcar a niñas, niños, adolescentes y adultos.

Para las familias que acuden a las compras, pueden vacunarse en Smart Hidalgo, HEB Hidalgo, Smart Morelos y HEB Morelos.

De la misma forma, en la Plaza Principal de la zona centro, explanada exterior de la UMF 33 y el módulo de vacunación de la API.

Se atiende en horarios de lunes a viernes de 8:30 de la mañana hasta las 15:00 horas, mientras que los fines de semana de 8:30 a 14:00 horas.



