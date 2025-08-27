Acuden a vacunar en las maquiladoras

Grupos de enfermeras que laboran en la Jurisdicción Sanitaria IV de Reynosa, iniciaron visitas a plantas maquiladoras para aplicar vacunas a su personal y así prevenir enfermedades como el sarampión, entre otras más.

"Iniciamos la mañana de ayer con IT Automotive donde se vacunaron casi 800 personas y mañana continuaremos con otra más, de cinco maquiladoras programadas, para aplicar proteger contra sarampión, así como para prevenir otras enfermedades más.

La idea es vacunar al mayor número posible de trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en ese tipo de empresas y tenemos confianza en que lograremos inmunizar a una buena cantidad de empleados". Iliana Villarreal Cantú Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4

"Dentro de la programación para lo que resta de la presente semana, tenemos también que acudiremos a cinco guarderías pertenecientes al DIF local", señaló.

De igual manera se llevan a cabo lunes y viernes acciones similares en tiendas como Del Sol y Soriana.

CONCLUYÓ

La campaña intensiva ya concluyó el pasado viernes, a lo largo de la cual se aplicaron 10,500 dosis, porque a nivel jurisdicción se continuó vacunando durante una semana más y seguimos aún con esa actividad como parte de la prevención de padecimientos varios.