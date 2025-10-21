Arranca campaña de vacunación invernal

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, que permanecerá hasta el mes de diciembre con el objetivo de proteger a la población contra enfermedades respiratorias como influenza, Covid-19 y neumococo, las cuales suelen aumentar durante la temporada de frío.

Marco Antonio Galván García directo de la Unidad de Medicina Familiar número 33 del IMSS comentó que la campaña va dirigida a los grupos más vulnerables, entre ellos niños de seis meses y cinco años.

Además de 5 a 59 años con alguna enfermedad de riesgo y personal de salud.

Hizo un llamado a la población derechohabiente a acudir a su Unidad de Medicina Familiar o a las brigadas de vacunación que estarán recorriendo diferentes puntos de la ciudad para facilitar el acceso a las dosis.

"Hacemos la invitación a todas las personas que no han recibido ninguna dosis y quienes si, a recibir el refuerzo si han transcurrido 12 meses después de su última aplicación", dijo.

La vacunación es gratuita y constituye una de las medidas más efectivas para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y defunciones asociadas a enfermedades respiratorias durante el invierno.



