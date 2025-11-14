Inicia vacunación invernal

Alrededor de 600 dosis para prevenir enfermedades como la influenza, neumococo, Covid-19 y la tuberculosis, se aplicaron durante el inicio de la campaña de vacunación de la Temporada Invernal 2025.

"Fueron 200 niños y niñas, sobre todo recién nacidos y de algunos meses de edad, recibieron la vacuna BCG en el Centro de Convenciones donde se llevó a cabo el comienzo oficial de la vacunación por la época invernal", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV de Reynosa.

El resto, fueron adultos mayores que también fueron para que se les aplicara la vacuna contra la influenza lo mismo que la del Covid-19 y el neumococo.

"Ahí tuvimos la participación de personal de enfermería de la Cruz Roja, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como también la que aportó la Secretaría de Salud vía Salud Bienestar Distrito IV", señaló al abundar sobre el tema.

Según autoridades de Salud Reynosa, fue un buen inicio de la temporada.

SEGUIRÁ EN 28 UNIDADES

La inmunización contra los mencionados padecimientos, seguirá en las 28 unidades de Salud que operan en esta ciudad, a lo largo de la semana incluidos sábados, domingos y días festivos.

"Vamos a seguir adelante con estas labores de prevención de enfermedades en niños, jóvenes, adultos y mayores y recalcamos la necesidad de que a las personas que tienen algún padecimiento como diabetes, hipertensión, asma y otras más además de las embarazadas, deben acudir a vacunarse y a proteger su salud", puntualizó Cantú Villarreal.



