Harán mega vacunación por temporada invernal

Anuncian mega campaña de vacunación por Temporada Invernal 2025-2026 para el 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Reynosa, por lo que se invita a toda la ciudadanía que desee protegerse contra distintas enfermedades propias de la época.

"Estaremos ahí atendiendo a todas las personas en horario de 9:00 a 14:00 Horas y se contará con vacunas para prevenir la influenza estacional, COVID 19, Neumococo, pero también se inmunizará a niños menores de cinco años con la BCG, anunció Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV.

"Nos acompañará personal suficiente que se encargará de la aplicación de las dosis que soliciten quienes acudan a ese lugar, donde contaremos con muy buen espacio para atender a todas las personas que lleguen para pedir las vacunas", señaló.

Llamó a la ciudadanía a protegerse contra influenza, Covid 19, Neumococo y otras más.

De igual manera se invita a las personas que padecen enfermedades de riesgo como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida y más, para que acudan a solicitar la vacuna que necesiten para bien de su salud.

Cabe hacer notar, indicó Villarreal Cantú, que las vacunas siguen siendo gratuitas y además son seguras.

En la misma fecha, también se vacunará a menores de cinco años contra la BCG.

Se espera tener una buena cantidad de ciudadanos en esta denominada mega jornada de vacunación por la temporada invernal en la que se aplicarán también dosis del esquema básico.



