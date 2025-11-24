Realizan macrobrigada de vacunación gratuita

Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en Reynosa, realizan hoy lunes una Macrobrigada de Vacunación de la Temporada Invernal, por lo que invitan a las familias a aprovechar esta oportunidad

El evento se llevará a cabo este lunes 24 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el área de comidas de un centro comercial de la colonia Puerta Grande, donde se tiene el objetivo de aplicar 800 dosis.

Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria local, comentó a El Mañana que la vacunación va dirigida a población de todas las edades, con el objetivo de reforzar la protección contra enfermedades respiratorias en la temporada de frío.

La macrobrigada ofrecerá de manera gratuita vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo, además de la aplicación de BCG para recién nacidos y menores de cinco años y también se completarán esquemas con los biológicos disponibles.

Se recomienda a la ciudadanía presentar su cartilla de vacunación y en caso de no contar con ella, podrán recibir una nueva presentando su CURP.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria local, hizo un llamado a la población para aprovechar esta jornada, recordando que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para reducir riesgos durante la temporada invernal.