Vacunan para impedir brotes de sarampión

Con el objetivo de proteger a la población y evitar brotes de enfermedades prevenibles, autoridades del Sector Salud hacen un llamado para que se proteja a adolescentes y adultos contra el sarampión.

La vacuna va enfocada a los adolescentes y adultos que no hayan recibido la vacuna contra el sarampión, ni hayan padecido la enfermedad.

La primera dosis se debe aplicar lo antes posible para quienes no la han recibido, la segunda dosis un mes después de la primera aplicación.

Iliana Villarreal Cantú, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria en Reynosa comentó que se realiza campaña intensiva de vacunación.

"Tenemos ya más de un mes con vacunación intensiva casa por casa, fabricas, centros comerciales y escuelas", dijo.

El exhorto busca reforzar la prevención, considerando que el sarampión puede derivar en complicaciones graves, además que se han estado presentando casos de la enfermedad en diversos estados del país.

Las vacunas son gratuitas y además están disponibles en centros de salud de todo el estado, incluyendo en Reynosa.

Se invita a las madres y padres de familia a mantener el esquema de vacunación completo, para proteger principalmente a los menores de edad.



