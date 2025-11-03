Protegen a los bebés contra la tuberculosis

Protegen a los bebés contra la tuberculosisLa jornada masiva especial se realizará el próximo día 13, mientras que hoy inicia la aplicación de segunda remesa, pero con con previa cita
Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 de Reynosa, realizarán el próximo 13 de noviembre una brigada de vacunación para aplicar la dosis BCG, dirigida a recién nacidos, en el Centro de Convenciones de Reynosa, donde se contará con suficiente abasto del biológico.
La jornada se desarrollará en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el área del estacionamiento del recinto, con la finalidad de facilitar el acceso a las familias.
Durante la brigada también se instalará un módulo para entrega de cartillas de vacunación, así como la aplicación de todas las vacunas correspondientes a la temporada invernal, entre ellas las de influenza, neumococo y Covid-19, esta última con biológicos Pfizer, de los cuales se cuenta con suficiente disponibilidad
SEGUNDA APLICACIÓN PREVIA CITA
Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria local, informó que a partir de este lunes 03 de noviembre comenzó la aplicación de la segunda remesa de la vacuna BCG, aunque únicamente con cita agendada previamente, por lo que se exhorta a los padres de familia a registrarse primero para recibir la fecha y hora en que deberán acudir con sus bebés y evitar que los expongan a las inclemencias de las bajas temperaturas.
Señaló que actualmente se cuenta con 8 mil dosis disponibles del biológico en Reynosa, las cuales se van distribuir entre la Jurisdicción Sanitaria número 4, Hospital General y Materno Infantil.
"Recomendamos que las familias no se desvelen ni expongan a los recién nacidos, es mejor acudir a anotarse con tiempo, nuestro personal estará llamando para agendar la cita correspondiente", dijo.
Para registrarse solo se da el nombre completo y se dejan dos números de teléfono celular, al cual se les llama para dar la cita; y cuando se acuda a vacunar presentar CURP, hoja de nacimiento o cartilla de vacunación.
"El registro se hace en el área de vacunas de la jurisdicción sanitaria, los invitamos para que acudan y se anoten", recalcó la funcionaria de salud.
CON PREVIA CITA
Inician segunda aplicación de BCG
Son 8 mil dosis para Jurisdicción Sanitaria, Hospital General y Materno Infantil.
Solo es con previa cita.
Es importante acudir al área de vacunas para agendar cita y evitar afectar la salud de los bebés al hacer largas filas y aglomeraciones.
DOSIS BCG
El 13 de noviembre se realizará brigada en el estacionamiento del centro de convenciones donde se aplicará la dosis BCG y dosis de temporada invernal.