Protegen a los bebés contra la tuberculosis

Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 de Reynosa, realizarán el próximo 13 de noviembre una brigada de vacunación para aplicar la dosis BCG, dirigida a recién nacidos, en el Centro de Convenciones de Reynosa, donde se contará con suficiente abasto del biológico.

La jornada se desarrollará en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el área del estacionamiento del recinto, con la finalidad de facilitar el acceso a las familias.

Durante la brigada también se instalará un módulo para entrega de cartillas de vacunación, así como la aplicación de todas las vacunas correspondientes a la temporada invernal, entre ellas las de influenza, neumococo y Covid-19, esta última con biológicos Pfizer, de los cuales se cuenta con suficiente disponibilidad

SEGUNDA APLICACIÓN PREVIA CITA

Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria local, informó que a partir de este lunes 03 de noviembre comenzó la aplicación de la segunda remesa de la vacuna BCG, aunque únicamente con cita agendada previamente, por lo que se exhorta a los padres de familia a registrarse primero para recibir la fecha y hora en que deberán acudir con sus bebés y evitar que los expongan a las inclemencias de las bajas temperaturas.

Señaló que actualmente se cuenta con 8 mil dosis disponibles del biológico en Reynosa, las cuales se van distribuir entre la Jurisdicción Sanitaria número 4, Hospital General y Materno Infantil.

"Recomendamos que las familias no se desvelen ni expongan a los recién nacidos, es mejor acudir a anotarse con tiempo, nuestro personal estará llamando para agendar la cita correspondiente", dijo.

Para registrarse solo se da el nombre completo y se dejan dos números de teléfono celular, al cual se les llama para dar la cita; y cuando se acuda a vacunar presentar CURP, hoja de nacimiento o cartilla de vacunación.

"El registro se hace en el área de vacunas de la jurisdicción sanitaria, los invitamos para que acudan y se anoten", recalcó la funcionaria de salud.

CON PREVIA CITA

Inician segunda aplicación de BCG

Son 8 mil dosis para Jurisdicción Sanitaria, Hospital General y Materno Infantil.

Solo es con previa cita.

Es importante acudir al área de vacunas para agendar cita y evitar afectar la salud de los bebés al hacer largas filas y aglomeraciones.

DOSIS BCG

El 13 de noviembre se realizará brigada en el estacionamiento del centro de convenciones donde se aplicará la dosis BCG y dosis de temporada invernal.