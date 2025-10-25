Jornada de vacunación masiva

Autoridades de Petróleos Mexicanos, a través del Hospital Regional Reynosa, realizan la aplicación de la vacuna contra el virus de la influenza, neumococo y Covid-19.

La campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026, es en beneficio de las y los trabajadores, así como de la población derechohabiente y sus familias.

En esta primera fase se aplicarán los biológicos a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores de 60 años, personal de salud, mujeres embarazadas y personas con factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer, entre otros.

El departamento de medicina preventiva de la unidad médica estará aplicando el biológico en el lobby del Hospital local, de lunes a viernes en un horario de 07:30 a 14:30 horas.

Se hace un llamado para que acudan y aprovechen la campaña de vacunación para recibir la inmunización y de esta manera reforzar las acciones para el control y prevención de estas enfermedades de temporada.

Tanto Pemex, IMSS y los diferentes hospitales, han comenzado la aplicación de estas vacunas para que los ciudadanos puedan enfrentar la temporada invernal.